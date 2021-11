En 9 meses, registra Puebla 2 mil 190 tomas clandestinas de gas y gasolina

De enero a septiembre de este año, el estado de Puebla ha registrado 2 mil 290 tomas clandestinas de gas y gasolina, reportan datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) proporcionados al Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

La entidad mantiene el primer lugar nacional con más incidencia en robo de gas licuado de petróleo (gas LP) con 1 mil 143 piquetes a los ductos.

Mientras tiene la segunda posición a nivel nacional con 1 mil 447 atracos a gasolina; el primer lugar está Hidalgo con 3 mil 383 reportes de robo.

El registro de robos a los ductos de Petróleos Mexicanos corresponde a ocho por día, de acuerdo con las estimaciones de cifras oficiales.

Puebla mantiene el primer lugar de robo de gas LP con 1 mil 143 tomas clandestinas de enero a septiembre del 2021.

En relación con el mismo periodo del 2020, el delito representó una baja de 2.7 por ciento, con mil 175; es decir, 32 robos menos.

Actualmente los municipios con más robos son: Tepeaca, con 345 robos a los ductos; San Martín Texmelucan, con 114; San Matías Tlalancaleca, con 110; Acatzingo, con 103.

Cada 4 horas 33 minutos roban gasolina en Puebla, que ha representado 1 mil 447 piquetes a los ductos de enero a septiembre de este año.

Las mil 147 tomas clandestinas representan un aumento de 465.2 por ciento en comparación a los 256 robos a Pemex registrados en el mismo periodo del 2020.

A nivel nacional, Hidalgo concentra el mayor número de delitos con 3 mil 383, después Puebla con 1 mil 447 y México con 1 mil 203.

Los municipios poblanos con más registros de piquetes ilegales a los ductos son: Tepeaca, con 359; San Martín Texmelucan, con 144; Acatzingo, con 117; San Matías Tlalancaleca, con 116; y Tlahuapan, con 85.

En la ciudad de Puebla se registraron, de enero a septiembre de este año, 22 tomas ilegales de gasolina y seis más de gas LP.

La madrugada del 31 de octubre, la toma clandestina de gas LP en la ciudad de Puebla provocó una explosión que dejó dos muertos y más de una decena de heridos.

La semana pasada, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta aceptó que desconocen por donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Puebla.

“No sabemos nosotros, dónde pasan los ductos; porque Pemex no, nos informa donde pasan los ductos. Entonces he pedido ayer que me manden esa información, y al parecer nos las van a compartir para que podamos conocer dónde están las zonas prohibidas”.

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla