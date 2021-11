En diciembre, primera propuesta del INE sobre distritación electoral

El próximo 17 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral (INE), presentará la primera propuesta de distritación electoral de Puebla, que pasará de tener 15 a 16 distritos electorales, los cuales elegirán diputados en 2024.

Durante el foro «Distritación Nacional Electoral», el consejero del INE, Ciro Murayama Rendón, señaló que la propuesta comenzará «desde cero», por lo que evitó adelantar que región conformaría el nuevo distrito.

«No es que una región gane un distrito, es Puebla, la población de Puebla, la que ganó un distrito, por lo que no solo es ponerlo, vamos a realizar este trabajo desde cero»

Indicó que, previo a presentar una propuesta, se realizarán distintas consultas con la población indígena y afromexicana, por lo que habría hasta tres proyectos para el 29 de abril, cuando se defina la cabecera del nuevo distrito.

Por su parte, el consejero presidente del Instituto Electoral Estatal (IEE) de Puebla, Miguel Ángel García Onofre, comentó que también se modificarán los límites locales, aunque se mantendran 26 cabeceras.

Murayama Rendón, presidente de la Comisión del Registro Nacional de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), explico que la redistritación debe realizarse, por mandato constitucional, cada censo nacional, ante el crecimiento y movilidad de la población.

Tras el censo de 2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) realizó su último censo poblacional, Puebla creció un 14 por ciento, por lo que cuatro demarcaciones superan los 420 mil personas personas por distrito.

Acotó que la nueva división, con 16 distritos, estará vigente para los siguientes tres procesos federales, hasta que haya un nuevo censo del Inegi en 2030.

«El INE no da y quita distritos conforme las preferencias, no por como haya votado o vayan a votar, al INE no le interesa quien gane, lo que nos interesa es que la población tenga garantizado el voto y esto es lo que se va a garantizar»

Ciro Murayama Rendón

Consejero del INE