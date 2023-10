En México 75% de personas con diabetes no saben cuidar su enfermedad

Se estima que en México, hay más de 12 millones de personas que han sido diagnosticadas con diabetes, de las cuales, alrededor del 75 por ciento viven fuera de sus cifras de control, es decir, no mantienen sus niveles de glucosa dentro de los parámetros de alguien con esa enfermedad.

Así lo dio a conocer la gerente Académica de la Federación Mexicana de Diabetes, Mónica Hurtado González, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, donde dijo que un diabético que no controla su padecimiento se podría enfrentar a otras consecuencias médicas, como neuropatías, enfermedades del riñón y amputaciones.

Hurtado González expuso que el descuido del 75 por ciento de los pacientes con diabetes es muestra de su responsabilidad hacia este padecimiento, lo cual consideró que también podría estar relacionado con apatía, pues aseguró que mientras hay personas que toman su diagnóstico como una oportunidad para cambiar hábitos, existen quienes lo ven con indiferencia y hasta esperan la muerte.

«Las diagnostican y piensan ‘de algo me he de morir’. Las personas no mueren, lo que pasa es que se deteriora la calidad de vida. Pasan varios años, llegan complicaciones y después hasta les amputan manos, pies o brazos, y eso es lo que se tiene que evitar»

Mónica Hurtado González

Gerente Académica de la Federación Mexicana de Diabetes