En San Pedro Cholula, inauguran reconstrucción de DIF Municipal

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, encabezó la reconstrucción del DIF Municipal de San Pedro Cholula, que contó con una inversión de 14 millones 632 mil pesos.

Durante su gira de trabajo en el municipio, Salomón Céspedes dijo que, con esta obra, se busca otorgar un espacio incluyente para la población “más frágil”, no obstante, dijo que esto no se debe quedar únicamente en una “inauguración”, sino que en el DIF debe reflejarse el humanismo y el compromiso social.

Puntualizó que es fundamental que los tres niveles de gobierno trabajen en conjunto por el bienestar de todas las familias poblanas, sobre todo, por las más vulnerables.

Salomón Céspedes hizo un llamado a todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, a aprovechar el poder que tienen y no olvidar las promesas que hicieron en campaña.

“El llamado es muy puntual hoy a todos los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, tenemos que actuar en plena conciencia (…) si el poder no sirve para cambiar vidas, no tiene sentido; si el poder no sirve para servirle a nuestro prójimo si fuera nuestra familia, no tendría sentido, así que yo los invito a que en plena consciencia entendamos lo que significa el poder” expuso.