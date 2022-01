En TikTok, mexicano es viral por afirmar dejar Harvard para volver con su ex

Desde que apareció Tik Tok varios usuarios han llevado los trends a otro nivel, entre ellos el siguiente mexicano. El usuario palevill27 dió un paso más allá al afirmar que dejó una de las universidades más pretigiosas del mundo, Harvard, para volver con su ex pareja. El material en cuestión lleva ya 5.9 millones de reproducciones y 938.5 mil likes.

Este video es breve y en el se escucha la canción orginal de Olivia Rodrigo, Favorite Crime en versión acústica. En la descripción menciona Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México y de fondo la letra Just so I could call you mine The things you did Well, I hope I was your favorite crime.

No es la primera vez que una canción de Olivia Rodrigo se vuelve viral en Tik Tok o en cualquier red social. De hecho, todo su último álbum, SOUR (2021), fue compartido masivamente en varios momentos del año pasado. ¿A que nivel? Las once canciones que lo conforman no bajan de los 170 millones de reproducciones; driver license y good 4 u superan el billón.

En los comentarios, varios usuarios cuestionaron el acto del mexicano. carlos_wences menciona Muy listo para entrar a Harvar pero no mucho para la vida. A este al igual que a otras observaciones, palevill27 sólo respondió a manera de burla con un videoracción; en cada una, hace mofa y asegura que fue la mejor elección.

