Eric Cotoñeto niega que existan fracturas internas en Morena

Eric Cotoñeto Carmona, exdiputado local, criticó a la dirigencia actual de Morena, «porque no ha sabido tomar decisiones importantes«; además minimizó las aspiraciones políticas y partidistas de la exalcaldesa, Claudia Rivera Vivanco.

En entrevista, negó que existieran fracturas internas en Morena, pero pidió al actual líder del proyecto, Aristóteles Belmont, defender a los perfiles del partido ante cualquier señalamiento negativo que realice la oposición, cómo ocurrió con Marko Cortés contra del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.

Puedes leer: Niega exalcaldesa interés en dirigir a Morena al visitar municipios

Añadió que, a finales de este año o a principios del 2023, se realizarán las Asambleas Distritales, para que los militantes en Puebla elijan al nuevo presidente o presidenta del partido.

De cara al 2024, pidió dejar fuera a perfiles que no hayan dado resultados y no sumen al partido, entre ellos, destacó el de Claudia Rivera Vivanco, quien no podría competir como candidata a la gubernatura.

«Las reuniones que ha tenido la compañera no han pasado de 20 personas. Si no pudo con la capital, menos va a poder con el estado. Todavía confunde a San Salvador El Verde con Salvador el Seco. No hay más allá de lo que ella pueda hacer». Eric Cotoñeto Carmona

Exdiputado de Morena

Añadió que aún es temprano para destapar a alguien para la alcaldía o gubernatura, pero una vez que se definan a los perfiles, Morena los abanderará en su totalidad.

Evitó mencionar si está interesado en competir por un cargo de elección popular o por la presidencia de Morena en Puebla. Tampoco se pronunció a favor del diputado federal Ignacio Mier Velasco, ni del senador Alejandro Armenta Mier, rumbo al 2024.

Reconoce intromisión en plebiscitos auxiliares

En otro tema, Eric Cotoñeto Carmona comentó que impulsó a algunos candidatos durante la elección de las 17 juntas auxiliares de la capital, logrando el triunfo en 9 de ellas.

«Si nos metimos de lleno a hacer campaña y ayudar a estos presidentes auxiliares. Vimos que en menos de 4 meses este gobierno no estaba dando los resultados que tanto presumía, por eso nos metimos». Eric Cotoñeto Carmona

Exdiputado de Morena

Añadió que hay al menos dos presidentes auxiliares emanados de propuestas ciudadanas que «se están identificando con su proyecto».

De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), los partidos políticos no pueden participar en las elecciones de juntas auxiliares, al ser un proceso completamente ciudadano.

“Que siga la Democracia AC” promueve revocación de mandato

La asociación civil “Que Siga La Democracia” y el equipo “Estamos Contigo”, dieron a conocer las actividades que se realizarán en el estado de Puebla por el proceso de revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entre ellas asambleas informativas en la capital, Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Tepeaca y en San Martín Texmelucan.

En rueda de prensa, destacaron que la entidad cumplió la meta de recolección de firmas, “que correspondían a 170 mil y consiguieron más de 500 mil firmas de apoyo”; sin embargo, en esta nueva fase, Puebla necesita un millón 895 mil 975 votos, que corresponden al 40 por ciento de la lista nominal para validar el proceso.

“Superamos casi cuatro veces lo que se había propuesto como meta y Puebla está en el cuarto lugar nacional, por tener el 364 por ciento de avance”.

También llamaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a no obstaculizar el proceso electoral, pues sólo se instalarán un tercio de las casillas que utilizaron para el proceso electoral del 2021, situación que podría mermar la participación ciudadana.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com