Erika acude a IMSS por prueba covid, termina intoxicada y familiares contagiados

Por un error médico en el diagnóstico de Erika, su familia se contagió de covid-19. Además, al ingerir medicamentos para una enfermedad que no tenía, su cuerpo reaccionó de forma negativa y ahora debe lidiar con una fuerte intoxicación.

Ella fue atendida en la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La doctora que la recibió omitió activar el protocolo por covid, pues no le tomaron la temperatura y le negaron la prueba, a pesar de haberla solicitado debido al cuadro gripal que presentaba.

En entrevista, Erika, una mujer de 40 años, relató que la semana pasada comenzó con síntomas de resfriado, y ante la cercanía con otras personas en el ámbito laboral decidió acudir al médico y descartar alguna complicación de salud.

Sin embargo, aún cuando tenía síntomas visibles y pedir su ingreso al área covid, la enfermera que tomó sus datos «anotó la temperatura que quiso», y colocó 36 grados en la hoja de ingreso. Erika aseguró que antes de salir de casa ella anotó que llevaba fiebre de 38 grados.

Lamentó que al estar en consulta médica, la situación de desinterés que enfrentó al llegar se repitiera, ya que la doctora tampoco corroboró su temperatura, no monitoreo su oxigenación, y ni siquiera se acercó a ella para examinarla.

«Prácticamente los doctores no se paran de su escritorio, hacen cómo que te ven y ya. Le comenté lo de la temperatura, y me dijo que estaba bien. Ya luego me dio tratamiento para una infección, pero ni la prueba covid me quiso hacer, porque a pesar de como venía, no tenía síntomas según ella»