Ese boletín deja muy mal parado al gobernador: Claudia Rivera sobre exigencia de disculpa del gobierno estatal

Los roces entre la candidata de Morena a la alcaldía de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y el gobernador Miguel Barbosa Huerta continúan… y parece que ninguno de los dos frentes va a ceder.

La última en reclamar fue la candidata, quien retomó el tema de la disculpa pública que le exigió el gobierno del estado por señalar que la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Elsa Bracamonte, apoya abiertamente a Eduardo Rivera y que incluso “habrá movilizaciones de transportistas”.

Sigue aquí cómo se ha desarrollado este choque:

En su más reciente declaración, Rivera Vivanco dijo que no tienen por qué disculparse:

“ Imagínense que un ciudadano dice ‘me están extorsionando me están presionando ’ y que le digan ‘discúlpese’. Es inaudito. Ese boletín es un desatino, yo lo lamento porque me parece que deja muy mal parado al gobernador”.

Rivera Vivanco señaló que si bien se encuentra en una contienda, no deja de ser una ciudadana:

“(Soy) una ciudadana que está recibiendo esto que tiene que ver con amenazas y algunos colaboradores de la administración estatal me lo han hecho saber.

“La autoridades tiene la obligación de decir ‘eso no va a pasar, tenga la tranquilidad, todas las candidatas y candidatos de que vamos a vigilar que ningún servidor público se conduzca erróneamente, que sus preferencias personales no invadan la esfera de la contienda’. Eso tendría que ser. Esa es la transformación que estamos buscando, no es querer callar ni censurar a los ciudadanos”.

Claudia Rivera Vivanco