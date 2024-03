Esmeralda Millán grita ¡se hizo justicia!, a 5 años de ataque con ácido

Este jueves 21 de marzo, tras la audiencia en Cholula, el juez dictó 42 años de prisión contra Fidel N., quien arrojó ácido a Esmeralda Millán cuando era su pareja en 2018, en Puebla.

Esta es la segunda sentencia que se dicta por este delito en el país, así como en América Latina, mientras que en Puebla es la primera.

La audiencia que emitió el dictamen final se efectuó en el Centro de Justicia de San Andrés Cholula, y duró tres horas aproximadamente.

Tras salir, Esmeralda Millán lloró de felicidad, fue arropada por su madre y otras mujeres que la acompañaron en su proceso para conseguir justicia.

“Se hizo justicia, le dictaron 42 años” Esmeralda Millán

Víctima de violencia ácida

La víctima de violencia ácida esperó 5 años y 3 meses para celebrar el momento que le dio justicia, el cual también involucró 16 audiencias diferidas, y 16 intervenciones quirúrgicas, hasta el 2021.

En 2018, Esmeralda Millán fue agredida con ácido por parte de su pareja, con quien tuvo dos hijos; el primero lo tuvo a los 17 años edad, aunque a él lo conoció cuando tenía 15.

En diversas entrevistas concedidas a medios de circulación local y nacional, comentó que desde el principio fue víctima de violencia, y cuando decidió irse de su lado, él la buscó para aventarle la sustancia corrosiva que le dañó la cara, cuello, manos y el esófago, por lo que no pudo comer por dos meses.

Tras salir de la audiencia, dejó un emotivo y empoderado mensaje a las mujeres: “yo tenía mucho miedo a que vieran cómo me había dejado esta persona, pero si no muestras tus lesiones no te hacen justicia, entonces yo mostré, yo hablé, no me quedé callada a pesar de las emociones y el miedo que traía yo para lograr esto, para que al día de hoy se hiciera justicia y valiera la pena todo el sacrificio”.

Foto: X

