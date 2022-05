Especialistas perciben fracaso de parquímetros en Centro Histórico poblano

Por David Celestino y Jesús Arróniz

En lugar de resolver la congestión vehicular en las calles del Centro Histórico, la instalación de parquímetros intensificará la desigualdad entre los automovilistas y peatones, pues los conductores consiguen más privilegios, mientras que las personas de a pie pierden espacios.

Así lo señaló el docente e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Carlos Montero Pantoja, quien ha presenciado el fracaso de este programa en 2007, con Enrique Doger Guerrero, y en 2015, durante la administración de Antonio Gali Fayad.

Ahora, durante el segundo mandato del presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, el académico criticó la nueva implementación de este cobro, que comenzará a finales de mayo de este 2022.

En entrevista con El Ciudadano México, el especialista en estudios socioterritoriales señaló que la venta del espacio público acentúa los privilegios de quienes pueden pagar un lugar de estacionamiento, al señalar que la fuerza laboral del Centro Histórico es de medio nivel.

Esta privatización de las calles afectará a “el gran grueso” de trabajadores del Ayuntamiento, maestros y estudiantes, quienes recurrían al estacionamiento en las calles, contrario a los que pueden costear estacionamientos particulares, con tarifa de 15 hasta 30 pesos por hora.

“Se está vendiendo el espacio público, se dice que el espacio y el derecho a la luz es de todos, pero cuando uno paga por un espacio, estamos haciendo una diferencia porque lo va a ocupar el que tiene dinero, el que puede pagar. No cualquiera lo puede ocupar, quienes van a comprar los cajones son aquellos que tienen para pagar y que si antes dejan su auto en la calle es porque no pueden pagar los 15 pesos que cuesta un estacionamiento privado”

Montero Pantoja, especialista en el patrimonio de centros históricos, señaló el programa es una medida “de la primera mitad del siglo XX”, comparable a la intentona de instalar un estacionamiento, debajo del atrio de la catedral poblana en 2003.

Reclamó que, en días recientes, la Comuna cedió a los automovilistas espacios en la 2 Oriente, calle que ganó el peatón, pues hasta hace unos días estaba prohibido estacionarse, por los que los coches «ocupa nuevamente las calles».

Contrario a lo argumentado por el Ayuntamiento, el académico prevé que los llamados «estacionamientos rotativos» aumentarán la circulación de autos, pues ahora hay más lugares para aparcar y el tiempo máximo de permanencia es de cuatro horas.

Lo anterior causará mayor circulación, autos en doble fila y congestionamiento, por lo que señaló como «contradicción» los dichos del alcalde, quien asegura que los estacionómetros darán orden a la ciudad.

Montero Pantoja señaló que la medida afectará la movilidad en el Centro Histórico, el cual es el mayor punto turístico de la capital, pues la medida ideal para mitigar el tránsito es peatonalizar las calles.

Los estacionamientos en el primer cuadro de la ciudad deben ser «disuasorios», es decir, que hagan a los visitantes desistir de acudir en coche, o ubicarlos en la periferia en las colonias antiguas, como

Chulavista o el Carmen.

Este rediseño, remarcó, debe realizarse mediante un plan de movilidad que contemple la zona metropolitana.

Como una medida para aminorar el tráfico, mejorar la movilidad o inhibir el uso del automóvil, el académico concluyó que el proyecto de «estacionamientos rotativos» no tiene fundamentos.

En este sentido, previó que este tercer intento por privatizar la vía pública fracasará, pues llenará de autos el Centro Histórico, el cual depende de que sus visitantes lo recorran a pie.

«Dos ocasiones nos demostraron que eso no funciona y puedes preguntarle a personas mayores, eso no funcionó, no tiene porqué funcionar ahora, los centros históricos donde hay parquímetros están llenos de autos y no se puede caminar»