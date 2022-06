¿Estás en buró de crédito?, Agua de Puebla sería responsable; conoce a Marichuy

Por Anaid Piñas y Alexis Lira

La señora María de Jesús Herrera, Marichuy solicitó un crédito bancario que le fue negado porque está en el buró de crédito debido a que la empresa Agua de Puebla la ingresó sin notificación previa.

Dio a conocer que su hermano padece cáncer y necesita un medicamento, que por ahora no tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); acudió a una institución bancaria a pedir dinero, pero la respuesta fue negativa.

Este caso lo sigue el activista Omar Jiménez Castro, quien aseguró que la compañía encargada de brindar el servicio de agua potable no informa a los usuarios sus estados de cuenta, lo que genera deudas hasta por 70 mil pesos.

Marichuy dijo que interpondría un amparo, luego que hace una semana se enteró que tiene una deuda de 18 mil pesos con Agua de Puebla, y esa es la razón por la que está en el buró crediticio.

“Yo no tenía deudas, no supe por qué no me podían prestar. Esa es la injusticia, que nos cierran las puertas y no tenemos a donde recurrir y el tratamiento de mi hermano no puede esperar. No solo soy yo, somos muchas las personas en esta situación. Nosotros no somos delincuentes”

En una condición similar se encuentra Vicente Alvarado, un hombre que por cuarta vez es notificado sobre su próxima adhesión al buró de crédito, de igual manera, por parte de la empresa Agua de Puebla.

La firma asegura que el domicilio cuenta con cuartos extras y hasta alberca, por tal, debe pagar 80 mil por el agua potable.

“Yo ni tengo alberca tengo. Hasta les dije que quería agua, no comprarles la compañía. Resulta que me están vendiendo el medidor en 10 mil pesos. Me dijeron que me iban a dar facilidades para liquidar mi cuenta, pero tengo que pagar 11 mil 500 pesos al mes hasta juntar 78 mil 600 pesos. Tengo 74 años, ¿cómo voy a pagar ese dinero?”

También el activista Omar Jiménez lleva el caso del señor Vicente Alvarado contra Agua de Puebla. Abundó que esta compañía tiene problemas para dar el servicio en: Los Héroes, Santa Cruz Buena Vista, El Carmen, Guadalupe Hidalgo, y San Pablo Xochimehuacan.

Colonos acusan falta de agua

Por otra parte, el Frente de Colonos Urbanos Popular (FCUP), acusó también a Agua de Puebla de negar el servicio en las colonias poblanas: 8 de Junio, Santa Lucía y La Joya.

El representante, Alberto Hernández, comentó que la petición de crear una red de agua potable ha sido desatendida.

“Una de las funcionarias nos dice que van a pedir que nos hagan un estudio porque ya no hay agua, que posiblemente no nos faciliten ese líquido vital, (…) yo creo que agua sí hay, en todo caso no tiene la estructura y capacidad para poder enlazar el líquido hacia las colonias”

Aseveró que la empresa se excusa al decir que no hay suficiente agua para cubrir con su obligación en todas las colonias.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com