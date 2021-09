Estos fueron los ganadores de la noche de los Emmy 2021

Los 73 premios Emmy anuales se llevaron a cabo el domingo por la noche en Los Ángeles, donde fueron presentados por el comediante Cedric the Entertainer. Netflix ganó dos de los principales premios, incluido el de mejor drama por el drama real británico «The Crown» y el de mejor serie limitada por la odisea del prodigio del ajedrez «The Queen’s Gambit«. «Ted Lasso» en Apple TV + ganó a la mejor serie de comedia.

Las favoritos “The Crown”, “Ted Lasso” y “Mare of Easttown” ganaron múltiples premios cada uno, incluyendo el mejor drama y comedia, respectivamente. Los programas en los servicios de streaming dominaron el tiempo libre de las personas durante la pandemia; de igual manera lo hicieron en los Emmy de este año.

Jason Sudeikis, actor de «Ted Lasso»

Los ganadores en las categorías de actuación de los Emmy 2021 incluyeron a Kate Winslet, Jean Smart, Jason Sudeikis y Olivia Colman. Michaela Coel, creadora, escritora, codirectora y estrella de la serie limitada de HBO «I May Destroy You», ganó su primer Emmy por mejor escritura en una serie limitada. También se convirtió en la primera mujer negra en ganar en esa categoría.

Otros programas que se llevaron a casa múltiples Emmy 2021 incluyen «The Queen’s Gambit», que ganó en una categoría final muy disputada, «Hacks» y «Saturday Night Live». La victoria de Michaela Coel por «I May Destroy You» fue una validación de lo que muchos consideraron un desaire en los Globos de Oro, y RuPaul hizo historia (o su historia) para un ganador del premio Black Emmy.

Estos son los ganadores de los premios Emmy 2021

Mejor serie limitada: “The Queen’s Gambit” (Netflix)

Especial de variedad excepcional, pregrabado: “Hamilton”

Mejor Drama: “The Crown” (Netflix)

Especial de variedad excepcional, en vivo: “Stephen Colbert’s Election Night 2020”

Mejor comedia: “Ted Lasso” (Apple TV+)

Mejor actor serie limitada o para TV: Ewan McGregor, “Halston”

Escritura para una serie limitada, una película o un drama especial: Michaela Coel, “I May Destroy You”

Mejor actor drama: Josh O’Connor, “The Crown”

Dirección para serie limitada: Scott Frank, “The Queen’s Gambit”

Mejor actriz drama: Olivia Colman, “The Crown”

Programa de competición de realidad: “RuPaul’s Drag Race”

Mejor actor comedia: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Mejor actriz comedia: Jean Smart, “Hacks”

Dirección para Comedia: Lucia Aniello, “Hacks” (“There Is No Line”)

Mejor actriz serie limitada o para TV: Kate Winslet, “Mare of Easttown”

Dirección para comedia: Lucia Aniello, Paul W. Downs and Jen Statsky, “Hacks” (“There Is No Line”)

Serie de bocetos de variedad: “Saturday Night Live”

Serie de charlas de variedades: “Last Week Tonight With John Oliver”

Escritura para serie de variedad: “Last Week Tonight With John Oliver”

Actor de reparto drama: Tobias Menzies, “The Crown”

Actriz de reparto: Gillian Anderson, “The Crown”

Dirección para drama: Jessica Hobbs, “The Crown” (“War”)

Escritura para drama: Peter Morgan, “The Crown” (“War”)

Actor de reparto en serie limitada o para TV: Evan Peters, “Mare of Easttown”

Actriz de reparto en serie limitada o para TV: Julianne Nicholson, “Mare of Easttown”

Actor de reparto comedia: Brett Goldstein, “Ted Lasso”

Actriz de reparto: Hannah Waddingham, “Ted Lasso”

Dirección para especial variado: Bo Burnham, “Inside”

Dirección para serie variada: Don Roy King, “Saturday Night Live”

Actriz invitada comedia: Maya Rudolph, “Saturday Night Live”

Actor invitado comedia: Dave Chappelle, “Saturday Night Live”

Actriz invitada drama: Claire Foy, “The Crown”

Actor invitado drama: Courtney B. Vance, “Lovecraft Country”

Película para TV: “Dolly Parton’s Christmas on the Square” (Netflix)

