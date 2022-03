Estudiantes del IAV denuncian acoso de maestros y otras irregularidades

Estudiantes del Instituto de Artes Visuales (IAV) de Puebla marcharon para denunciar los casos de acoso al interior del plantel, así como una serie de irregularidades.

El grupo de alumnos partió de la Iglesia de San Francisco para pronunciarse contra de algunos profesores señalados por presunto acoso contra sus estudiantes.

Al igual con consignas como «artistas unidos, jamás serán vencidos», los estudiantes recorrieron el bulevar 5 de Mayo, hasta llegar a las instalaciones de la escuela.

Al arribar a la institución, la directora de la escuela, Laura Rosalinda Ramírez Moreno, prohibió la entrada a los alumnos, quienes buscaban un diálogo con ella.

Personal de la Secretaría de Educación, así como la de Gobernación estatal, fue quien permitió el acceso a la comitiva de estudiantes para atender sus exigencias.

Los alumnos manifestaron su inconformidad con cuatro docentes acusados por algunas estudiantes de presuntos actos de acoso y hostigamiento.

Las estudiantes denunciaron a León Olarte, quien imparte la asignatura teoría del color, pues fue señalado de presuntamente insinuarse sexualmente contra varias de ellas, además de mandar contenido explícito.

«Me acosó por varios medios, empezó a mandarme mensajes, me habló ebrio, me mandó contenido sexual, la verdad yo ya no quiero seguir pasando por eso, ni qué otras compañeras, porque no soy la única, y lamentablemente la directora no hace nada, aunque ya le mostremos las pruebas».

Alumna anónima