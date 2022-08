Exige Barbosa al Poder Judicial investigar el caso de Miriam

El gobernador Miguel Barbosa Huerta exigió al Poder Judicial asumir la investigación por el caso de Miriam Vázquez, quien teme por su vida tras haber denunciado a su expareja Ramón N., acusado de sustraer a sus hijas y abusar sexualmente de una de ellas cuando tenía 14 años, delito que fue reclasificado como estupro.

Durante la videoconferencia de prensa en donde estuvo acompañado de Miriam, el mandatario poblano calificó como un “horror” lo que ha padecido la mujer y sus hijas durante estos años.

“No es posible que se hilen tantas bajezas, que ahora se vea al violador de la hija de Miriam, que hoy tiene 16 años, en libertad (…) yo sí llamo, me dirijo al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, a que asuman la investigación de este caso”

Miriam Vázquez, originaria de Huauchinango, reveló que durante este proceso para conseguir justicia ha sido revictimizada e incluso sufrió violación por parte de un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeavi).

Aunado a ello, también teme por su vida por denunciar a Ramón N., quien salió en libertad el pasado jueves por orden del juez Lucio León Mata, quien reclasificó el delito por estupro, un delito sexual que se produce cuando una persona mayor de edad mantiene relaciones sexuales con un menor por medio del engaño o manipulación.

“Tengo miedo porque sé que estoy en peligro, ese es mi miedo, el haber encontrado a mis hijas y al final del todo no estar para ellas. Temo por mi vida porque han sido directas las amenazas de esta persona porque ha dicho que prefiere tener a sus hijas sin madre a que termine este proceso”

En videoconferencia, Miriam Vázquez relató que todo inició cuando ella y sus dos hijas: Andrea y Paola fueron a vivir con Ramón N., quien también es padre de Ximena y Diana.

De acuerdo con la mamá, ella y sus hijas fueron víctimas de diversas formas de violencia, no obstante, lo peor llegaría después cuando se enteró que su hija mayor, quien en ese momento tenía 14 años, estaba embarazada de Ramón N, de 48 años.

Esto la llevó a emitir una denuncia, provocando el enojo de su expareja quien sustrajo a tres de las cuatro menores: Andrea (su hijastra) con su bebé y a Ximena, de 8 años.

A partir de ahí, la madre buscó ayuda en diferentes instancias como del Ayuntamiento de Huauchinango, el cual le negó el apoyo institucional e incluso la revictimizó.

“No he encontrado apoyo del municipio de Huauchinango, sólo me han victimizado una y otra vez, he recibido engaños”

Miriam Vázquez