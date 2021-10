Exigen colectivos mantener y extender ciclovías en la capital poblana

Colectivos a favor de la movilidad urbana no motorizada se manifestaron en contra de que el Ayuntamiento de Puebla pretenda retirar ciclovías en la capital, al afirmar que, por el contrario, hace falta extender las vialidades para peatones y ciclistas.

Con la consigna «Ni un metro menos», las asociaciones Ciudad Activa, Consejo Ciclista Poblano (Cadena), Espacio Público Filosofía y Letras, así como el Consejo Ciudadano de Movilidad, aseveraron que no permitirán un retroceso en las obras que se han realizado en materia de movilidad.

Lo anterior luego de que el nuevo alcalde capitalino, Eduardo Rivera Pérez, comentó que se analizará la instalación de ciclopistas, ante las quejas de un grupo de vecinos.

Al respecto, los activistas calificaron la declaración como «desafortunada», tras recordar que durante su primer mandato (en 2011-2014) Rivera Pérez implementó la Vía Recreativa, kilómetros de ciclovía y el sistema de bicicletas públicas.

En este sentido, consideraron la necesidad de analizar la red de caminos para ampliarla, tras recalcar que los avances en movilidad son resultado del activismo y presión del sector social, «no de una sola administración».

«Toda la política y el esfuerzo, sobretodo el recurso, si les hace falta diagnóstico a las ciclovías para mejorarlas, para ampliarlas, pero no para quitarlas, ni un metro menos»

Los activistas señalaron que sería un retroceso priorizar la movilidad en automóvil, pues argumentaron que en la ciudad menos del 20 por ciento se mueve en automóvil, por lo que se priorizan vialidades a la minoría de la población.

«Yo no entendería que una administración como la que encabeza el presidente y ha impulsado la agenda, no podría entender que hubiera un retroceso en tema de ciclovías, ni de banquetasa ni de ninguna estructura»

De igual forma, pidieron información sobre los beneficios de estos proyectos, para evitar quejas como lo ocurrido en la colonia San Manuel, al sur de la ciudad, donde colonos rechazaron la ciclovía.

«También se debe incluir una comunicación asertiva; se quejan y la retiran por que no conocen al 100 por ciento los beneficios de una ciclovía y los beneficios que puede traer (…) es una obligación promover la movilidad sustentable, que no se quede en odiar las cosas por que no las conocemos, por que creemos que le quitan espacio a los coches»

Ana Paula Muñoz

Consejo Ciudadano de Movilidad