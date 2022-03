Exigen habitantes de Plan de Ayala más seguridad por aumento en robos

En la colonia Plan de Ayala, el robo de transeúntes y autopartes se presenta en cuestión de segundos, denunciaron habitantes que pidieron mayor seguridad y patrullajes en la zona, pues en fechas recientes también ha comenzado a ser recurrente el ingreso de ladrones a los negocios.

La pasada semana, cinco sujetos armados ingresaron a la “Mezcladora de Metales Wendy”, compra-venta de chatarra; golpearon al propietario, lo despojaron de teléfonos celulares y le quitaron más de 180 mil pesos, que un día antes había retirado del banco.

En un breve recorrido, vecinos entrevistados aseguraron que la inseguridad va al alza en la demarcación: “Entré a dejar un encargo a una casa y cuando volví me habían robado un tapón trasero, en menos de dos minutos, en pleno día”, contó uno de los afectados que sostuvo que no hay integrante de la familia que no haya sufrido un asalto en la calle.

“Llevamos videos con la policía, porque hemos puesto cámaras, pero no agarran a nadie” Denunciaron

Irrumpen en negocios

“Eran la 8:45 de la mañana, estábamos abriendo cuando entraron violentamente exigiéndome que entregara el dinero, arrinconaron a mi familia y a mí me golpearon bastante. En la cámara de mi vecino se ve cómo estaban desde muy temprano esperando, me estaban cazando”, dijo el dueño del negocio.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la investigación en la CDI. FGEP/FEIDAI/RCOMERCIO-1/004439/2022 donde se expuso que el atraco se efectuó en un vehículo Nissan Sentra gris con placas MEK7676, que había sido robado en la calle 3 norte 410 de la colonia de La Libertad.

La víctima narró a este medio que vecinos llamaron a los números de emergencia, 15 minutos después llegó una patrulla al auxilio, elementos informaron que no podían hacer nada y se negaron a entrar a un paraje donde uno de los celulares robados fue rastreado y mantenía la señal.

A una semana de los hechos, agentes de la FGE no han reportado algún progreso en la investigación.

Vecinos entrevistados pidieron un alto a la inseguridad y un aparato de seguridad y patrullaje más útil y eficaz.

