Fabricantes de armas solicitan desechar demanda civil de México

México presentó una demanda civil contra once empresas que fabrican y/o distribuyen armas de fuego el 4 de agosto ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts. Las empresas cumplieron este lunes con el plazo para presentar sus respuestas por escrito sobre las acusaciones.

Las 11 empresas fabricantes de armas de Estados Unidos que fueron demandadas por el gobierno mexicano pidieron al juez desechar la acción legal en su contra, argumentando que no son “legalmente responsables por la violencia infligida por los cárteles de la droga en México”.

México argumenta que los fabricantes deliberadamente facilitan la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera y con la demanda están buscando tanto reparaciones económicas por el daño como compromisos de estas empresas en frenar el flujo ilícito de armas al asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos que nutren la violencia al otro lado de la frontera.

Sin embargo, para las empresas, “la ley no puede ser estirada para imponer una responsabilidad por encima de este abismo espacial, temporal y causal”. Además la empresa Smith & Wesson, argumenta que México no puede invocar a una ley mexicana para imponer una responsabilidad en Estados Unidos. “Según los principios fundamentales del derecho internacional, una nación extranjera no puede usar su propia ley para cruzar fronteras e imponer responsabilidad basada en una conducta en otro país que era legal cuando ocurrió allí”, detalla el documento.

El juez federal F. Dennis Saylor tiene que evaluar todos estos argumentos – y posiblemente otros más de México – al decidir si este caso procede o no, y bajo qué condiciones.

Marcelo Ebrard pide a fabricantes autorregularse

Los esfuerzos de las Naciones Unidas para combatir el tráfico y el desvío de armas han sido insuficientes, criticó el canciller Marcelo Ebrard ante el Consejo de Seguridad. Éste, hizo un llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo de manera contundente.

“Los actores privados deben contribuir con acciones decisivas de autorregulación y de monitoreo en sus cadenas de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse que las que fabrican bajo la ley no lleguen a manos criminales”. Marcelo Ebrard

En su calidad de presidente del Consejo de Seguridad, Ebrard insistió que el tráfico ilícito y el desvío de armas, así como su acumulación y proliferación en distintas zonas del mundo, son una amenaza a la paz y la seguridad.

Con información de Milenio y La Jornada

