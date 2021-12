Famosos con una discapacidad que inspiran a cualquiera

Este viernes se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es promover una sociedad accesible e inclusiva. Es por eso que elaboramos una lista con los famosos con discapacidad que tienen inspiradoras historias de superación.

Michael J. Fox

Es uno de los famosos con discapacidad más mediáticos, famoso por protagonizar las películas de Back to the future. Cuando tenía solo 29 años le diagnosticaron Parkinson, en 1991. Los médicos le recomendaron retirarse de los escenarios, pero él se negó. Después de momentos difíciles en los que superó a depresión y el alcoholismo, en la última década no para de trabajar. Tiene una fundación que ya recaudó más de 233 millones de dólares para la investigación contra el Parkinson.

Stevie Wonder

Su nombre real es Steveland Morris y nació en Michigan, en 1950. Es ciego, pero esto no le impidió vender más de 72 millones de álbumes a nivel mundial. Por muchos es considerado uno de los artistas más prolíficos de la historia. Tiene 35 discos publicados en Estados Unidos, de los cuales 28 se convirtieron en grandes éxitos comerciales.

Jamie Brewer

Esta actriz conocida a nivel mundial por su participación en la serie de televisión American Horror Story tiene síndrome de Down. Es la primera mujer con síndrome de Down que desfila por una alfombra roja.

Nick Vujicic

Nick Vujicic es otro de los famosos con discapacidad que ha inspirado a miles. Nación en 1982 sin extremidades. Confesó que su condición fue motivo de burla y discriminación durante toda su etapa escolar. Incluso llegó a plantearse la opción de quitarse la vida, hasta que un día decidió darle vuelta a la página y hacer de su discapacidad un potencial. Su fama se extendió tras protagonizar el cortometraje “The butterfly circus”.

Frida Kahlo

La pintora mexicana más popular contrajo poliomielitis en la infancia, además de que padecía espina bífida, lo que le causó una dismetría en su pierna derecha. Sus problemas se agravaron tras sufrir un accidente en su juventud. Estuvo postrada en la cama por largos periodos y tuvo que someterse a 32 cirugías. Pasó gran parte de su vida en la cama aquejada de fuertes dolores. Aun así se convirtió en una de las artistas más famosas de todos los tiempos.

Diana Laura Coraza Castañeda

Coraza Castañeda es una atleta poblana con discapacidad visual. Entre sus logros está el oro en los 800 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo 2017 en Londres, Inglaterra. Ese mismo año, recibió el Premio Nacional del Deporte por parte del gobierno mexicano y el Premio Luchadora Olmeca por parte de la Confederación Mexicana del Deporte. También tuvo un paso como funcionaria pública durante diez meses, de 2018 a 2019, como directora del Instituto Municipal del Deporte en la ciudad de Puebla.

