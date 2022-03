Felicita AMLO “actitud responsable” de mujeres en marcha por 8M

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma/El Ciudadano México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la «actitud responsable» y de no violencia de las mujeres que participaron ayer en la marcha conmemorativa por el 8M.

En su conferencia matutina destacó la lucha de las mujeres en contra del maltrato y los feminicidios.

«Decirle al pueblo de México que todo terminó en santa paz y de nuevo felicitar a las mujeres que participaron por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo, pero se optó por la paz, no por la violencia»

El Mandatario comentó que los incidentes fueron menores y agradeció la labor de las mujeres que resguardaron y evitaron la confrontación.

«Quiero también felicitar y agradecer a las mujeres policías, de la Guardia Nacional, de la Sedena, Semar que nos ayudaron para evitar la confrontación y la violencia. No hubo represión, se garantizó el derecho de manifestación y no hubo desgracias que lamentar»

Señaló que pese a que había «adversarios», se evitaron choques y desgracias.

«Estaban esperando, no les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no ponemos la valla. Un grupo minoritario se fue contra las vallas con martillos, sopletes y no pudieron porque es una valla alta y fuerte, pero eso evitó el choque y desgracias»