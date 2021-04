Félix Salgado amaga: si no me devuelven mi candidatura no habrá elecciones en Guerrero

“Si no estamos en la boleta, no hay elección. Levante la mano quien diga que no habrá elecciones si no estamos en la boleto”, de esa manera amagó el aspirante a candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, mientras se dirigía en caravana a la Ciudad de México para manifestarse por el retiro de su candidatura.

Desde la noche del sábado Salgado Macedonio llegó al centro de Iguala, en donde pasó la noche, pero la mañana del domingo, antes de partir, dio un discurso.

Asimismo, descartó que la gente que viaja con él vaya armada con palos y gasolinas y garantizó que su protesta frente al INE en la capital del país será pacífica.

INE tiene la última palabra

Aunque Félix Salgado ya era candidato, el INE decidió quitarle su registro por no presentar los gastos de su precampaña.

Luego de eso, el morenista impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y este órgano sentenció que su caso sería regresado al INE y ahí decirse el futuro de su registro.