Félix Salgado señala de “traición” a consejeros el INE y amaga con «denunciarlos»; Lorenzo Córdova se defiende

“Hay consejeros del INE que fueron propuestos por nuestros camaradas de Morena y nos traicionaron”, con esas palabras el aún aspirante a la candidatura a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, reveló que denunciará a los consejeros que le quitaron su registro.

Además, el morenista inició este domingo una nueva caravana desde Guerrero con destino a la Ciudad de México, para volver a impugnar el retiro de su candidatura ante el TEPJF y, como dijo, denunciar a las y los consejeros que votaron a favor de quitarle su candidatura.

Según Salgado Macedonio, las y los consejeros que votaron a favor de no darle registro como candidato cayeron en “desacato” de una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Lo anterior, en referencia a que el TEPJF mandó al INE revisar su caso con la recomendación de reconsiderar el retiro de candidatura; sin embargo, el martes 13 de abril el INE ratificó el retiro de la candidatura.

Quienes votaron a favor de no devolverle su candidatura fueron Claudia Zavala, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Carla Humphrey, Dania Ravel y Jaime Rivera. Y contra Adriana Favela, José Ruiz Saldaña, Martin Faz, Norma de la Cruz y Uuc-Kib Espadas.

La nueva impugnación y la supuesta denuncia contra las y los consejeros que presentaría este mismo domingo serían, ahora sí, el último esfuerzo por recuperar la candidatura que perdió por no presentar los gastos de su precampaña.

Lorenzo Córdova: el problema no es el árbitro, sino los jugadores

Por Arturo Rodríguez

Desde que el 19 de marzo el INE estableció un mecanismo para evitar la sobrerrepresentación legislativa, su papel fue interpretado por la dirigencia de Morena como un freno a sus alcances, lo cual se agudizó con la cancelación del registro a 49 morenistas, entre quienes destacan los aspirantes a candidatos a las gubernaturas de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y de Michoacán, Raúl Morón.

En ese sentido, Lorenzo Córdova, presidente del INE, defendió sus decisiones y se reafirmó como neutral.

En entrevista con Proceso, sobre el retiro de candidaturas, Córdova pidió no perder de vista que la decisión no fue por cuantía y sí por la imposibilidad de fiscalizar a estas alturas del calendario electoral; en referencia a que los candidatos no presentaron los gastos de su precampaña.

Córdova ha dicho que no se confrontará. En esa línea se mantiene y a pregunta expresa responde que el INE no tiene diferencias con nadie y, si acaso, son los actores los que tienen problemas con el árbitro por aplicar la ley.

«El árbitro inevitablemente está en medio. Hay quien ha hecho acusaciones directas al árbitro, es parte del rol arbitral. Está condenado a quedar mal con todos, a ser odiado por todos, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro y quien pierde siempre va a decir que pierde por culpa del árbitro. Eso es parte de lo que estamos viviendo”. Lorenzo Córdova

El Ciudadano / Agencia APRO