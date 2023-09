FGE de Puebla suma 6 denuncias por robo de cuotas escolares

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha recibido seis denuncias contra padres de familia por robo o extravío en las cuotas escolares, en los últimos dos años.

Durante 2022 y al corte de julio del 2023, la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha notificado a la FGE, sobre seis casos, tres en cada año, de acuerdo a la información obtenida por el Ciudadano México mediante una solicitud a Transparencia.

Si bien se desconoce a cuánto asciende el monto del extravío de las cuotas escolares, la FGE abrió distintas carpetas de investigación para esclarecer las quejas.

En el 2022, los colegios en donde se suscitaron estos casos fueron: Centro Escolar presidente Venustiano Carranza, en Tehuacán; Escuela Telesecundaria Francisco González Bocanegra, en Zaragoza y Primaria Amado Nervo, en San Pedro Cholula.

De las tres mencionadas escuelas, dos están en proceso de trámite, mientras que la otra se determinó como no ejercicio de la acción penal, es decir, que no se puede continuar la investigación por distintos aspectos, como que el hecho no se cometió, no fue definido como delito, no se cuenta con los elementos suficientes para una acusación, entre otros.

Casos reportados en el 2023

Mientras que en el 2023, al corte del 31 julio, se presentaron otras tres denuncias por robo, que ocurrieron en: Escuela Héroes de Nacozari, en Oriental; Escuela Primaria Federal Pipilkoupatanini, en Cuetzalan y Escuela Primaria Paulina Maraber Cortez, en Cholula.

Los anteriores casos se realizaron mediante medios alternativos de solución de controversias, es decir, fueron esclarecidos a través de otro tipo de procedimiento, basado en la oralidad, con el fin de resolver el problema.

Foto: Agencia Enfoque

