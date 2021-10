Finanzas estatal analiza adelanto de aguinaldo para El Buen Fin

A unos días que inicie el evento comercial El Buen Fin, el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que hay un análisis de la Secretaría de Finanzas para el adelanto del aguinaldo y prestaciones a los burócratas.

“Voy a hablar con la Secretaría de Finanzas, nosotros no vamos a pedir dinero a la Federación para pagar salarios y aguinaldos, lo tenemos. Voy a hablar con la Secretaría de Finanzas para que me analice eso, y que me lo proponga. Puede ser parte de la reactivación económica, por lo que respecta al consumo interno, lo que generamos comprando en Puebla, lo voy a considerar”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla