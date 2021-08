Forzado e indefenso ante la pandemia, regresa magisterio a clases: Antorcha Magisterial

POR MARISOL CÓRDOBA

Puebla, Pue. 27 de agosto de 2021. El Secretario General de Antorcha Magisterial, Serafín Rodríguez García, afirmó que los maestros en la entidad regresan a clases presenciales este próximo agosto de manera obligada y sin contar con las condiciones adecuadas con seguridad para evitar los contagios por SARS-CoV-2, y las instituciones públicas se conviertan en un foco de infección, dijo en conferencia de medios.

Además dijo que las autoridades se niegan a vacunar a los mayores de 12 años con la vacuna Pfizer, como ya se lleva acabo en otros países, lo que vulnera a los niños en el retorno a las aulas y pone en riesgo su salud.

De la misma manera acusó que a unos días del retorno a clases presenciales no se ha concluido la rehabilitación de escuelas y en otras más no se les han repartido los insumos prometidos para sanitizar y aplicar los filtros de desinfección al personal y los alumnos.

“No se ha vacunado a la población de 12 a 17 años, que ya se está realizando en otros países y aquí se oponen al decir que no hay evidencia científica de que los niños se contagien. Se tendrían que estar rehabilitando las escuelas. No se han repartido insumos para desinfectar al personal a la comunidad escolar, a las instalaciones y es el momento que no hay nada”, acotó.