Frente de Pueblos en Defensa del Agua desconfía de la detención de presunto asesino del activista Samir Flores

Por Marisol Córdoba

Puebla, Pue. 1 de octubre de 2021. Tras la detención de un presunto culpable del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, miembros del Frente De Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos Puebla y Tlaxcala, afirmaron que no están dispuestos a recibir migajas de justicia o recibir más injusticia con la imposición de la termoeléctrica o una aparente justicia que atrae más injusticias.

“No permitiremos un títere detenido y aleccionado”, señaló el dirigente de la organización en conferencia de medios virtual, José Luis Flores.

“Es el pequeño hilo que hay que jalar, para entonces ver quiénes son los verdaderos culpables del asesinato de Samir Flores. Me preocupa que en el marco de una denuncia internacional que se está llevando a cabo contra los megaproyectos, y el asesinato de nuestro compañero en la gira por la vida en Europa impulsada por el EZLN, el CNI y el Frente de Pueblos se quiera dar una apariencia de justicia. Bueno, ya se está avanzando en todas estas investigaciones en México. Algo que nos parece muy peligroso porque la apariencia de justicia nos puede llevar a más injusticia”, aseveró.

Y es que calificó como dudosa la detención del supuesto agresor que se da, según recalcó, en el contexto de la visita del presidente de la República AMLO a la entidad como parte de su gira que arrancó en Morelos.

“Puede llevar a que detengan a una persona que decimos no tenga las responsabilidades en esto, se vengan más afectaciones y lo que pretendan es que el presidente quiera seguir con la termoeléctrica. Nosotros no queremos recibir migajas de justicia, ni la apariencia de justicia que pueda atraer mas injusticias”, acotó en conferencia de medios virtual.

De la misma manera, se externó preocupación por la familia del activista asesinado, así como de las familias que están contra el termoeléctrica de Morelos, postura que se considera como posible motivo del asesinato del activista.

Aseveró que el Proyecto Integral Morelos ha estado acompañado de una serie de represiones y mentiras contra los pobladores. “No podemos tener confianza a las autoridades (…) no permitiremos un chivo expiatorio o un títere detenido y aleccionado”, señaló el activista. “Y que toda esta historia fue aceptada en el 2014 y en el 2019 por López Obrador. Y que le dio continuidad con la consulta absurda que provocó la muerte de Samir y después el desalojo con la Guardia Nacional de la comunidad de Aplataco y no podemos tener confianza a las autoridades (…) no permitiremos un chivo expiatorio o un títere detenido y aleccionado”.

Afirmó que celebran de manera reservada la detención del presunto culpable, pero es un pequeña parte de la justicia que demandan. Y exigen a la Fiscalía que continúe con las indagatorias para dar con los verdaderos responsables y que no se deje libre a esta persona.

Este viernes, la FGE de Morelos a dos años del asesinato del activista -ejecutado cuando salió abrir la puerta de su casa ante el llamado de desconocidos, en Amilcingo, municipio de Temoac- informó sobre la detención de uno de los tres probables responsables .

FOTO: FISCALÍA GENERAL DE MORELOS

