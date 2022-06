Funcionarios limitan el derecho a la información: comisionado del INAI

A pesar de que México es el país que cuenta con las mejores leyes a nivel mundial en materia de transparencia y acceso a las información, los funcionarios limitan estos derechos ciudadanos al abusar de las reservas de información, negar su competencia y al calificar datos como «inexistentes«, lo que representa un retroceso en la materia.

En entrevista, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aseguró que estos vicios se han intensificado en los últimos años, por lo que es necesario “reformar la mentalidad de los sujetos obligados”.

Entre las omisiones que cometen algunos funcionarios o autoridades se encuentran “el batear las preguntas de los ciudadanos; a todo decir que no lo tienen argumentando que no son competentes de lo que, por sentido, común deben serlo, y acudir a la inexistencia de información”, este último lo dicen al no localizar los datos solicitados.

“Estamos en una época de ponerle a todo tope, buscar pretextos, evadir la respuesta y eso hace que el INAI y sus similares locales tengan que demostrar, pese a que a muchos no les parezca que existan estas instituciones porque consideran que son inútiles, que tienen fallas” Francisco Javier Acuña Llamas

Sin detallar cifras o evidenciar a los funcionarios o municipios más omisos, aseguró que han aumentado los índices de incompetencia, inexistencia y reserva de información, añadió que estas situaciones son usuales en todo el país.

Al respecto, la comisionada Josefina Román Vergara pidió homologar las leyes existentes, para poder fincar responsabilidades y que éstas procedan sin que haya controversias entre los ordenamientos.

“Hace falta actualizar en la Ley General de Transparencia, y seguramente en las leyes locales, el apartado de infracciones y sanciones. Se necesita armonizar con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que sigue diferenciando entre faltas graves y faltas no graves, por lo que el fincar responsabilidades resulta complejo” Josefina Román Vergara

Respaldan postura del gobernador

A 20 años de la primera ley de transparencia, uno de los retos sigue siendo el archivo de la información, ya que los sujetos obligados ignoran la importancia de cuidar un documento desde su creación, almacenamiento y disposición, aseguró Josefina Román Vergara.

La comisionada respaldó la postura del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, quien resaltó la importancia de la conservación de la información, su organización y digitalización para que no existan excusas en la entrega de la misma a los ciudadanos.

Destacó que Puebla no tiene una ley estatal de archivos, pero sí cuenta con una iniciativa en el Congreso Local, por lo que pidió a los legisladores tomar el riesgo de implementarla a futuro, ya que esto requerirá la designación de presupuesto adicional.

“No puede haber transparencia, acceso a la información o protección de datos personales si no tenemos documentos y archivos debidamente administrados, preservados. Que en el servicio público de los tres niveles de gobierno se aprenda a hacer una debida gestión documental, desde que nace un documento público hasta que se dispone del mismo” Josefina Román Vergara

