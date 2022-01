Garantiza Barbosa seguridad a candidatos de juntas auxiliares

Por Alexis Lira Reyes

El gobernador Miguel Barbosa Huerta garantizó la seguridad de todos los aspirantes a presidentes auxiliares que se encuentren en riesgo, luego de las amenazas que recibió la candidata de San Pablo Xochimehuacan, Isis Martínez Merino.

El pasado domingo Martínez Merino acusó que ha sido víctima de agresiones físicas, así como amenazas de muerte si llega a ganar las elecciones del próximo 23 de enero, por lo que emitió una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Esta mañana, el mandatario poblano aseguró que desde la Policía Estatal se implementará una estrategia en todo el estado con 6 mil elementos para que los plebiscitos se lleven a cabo de manera ordenada en las más de 700 juntas auxiliares.

En otro tema, el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, dejó en claro que no va a ceder a las peticiones de un grupo de afectados por la explosión en San Pablo Xochimehuacan que se manifestaron porque buscan construir sus viviendas en los predios donde no es legal asentarse.

El pasado fin de semana, pobladores que se niegan a reubicarse exhortaron a las autoridades a que sus terrenos sean liberados, al asegurar que no se encuentran en zona de riesgo.

Durante la habitual conferencia de prensa, el mandatario contestó que “es improcedente” su petición, por lo que la reconstrucción de las viviendas continuará en la zona de “El Batán”.

“Es improcedente (…), no se pueden aplicar recursos públicos en zonas prohibidas, que no busquen salida de esta naturaleza porque no tendrán éxito”, advirtió.