García Cabeza de Vaca acusa a la FGR de negarle acceso a información enviada por EU

Por Juan Alberto Cedillo

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de negarles a sus abogados el acceso al expediente para conocer la información que, afirman, fue enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por el caso de desafuero que enfrenta por los delitos de delincuencia organizada.

El mandatario había anunciado con anterioridad que en respuesta al comunicado de la fiscalía, solicitó a sus abogados revisar la información aportada por el gobierno de los Estados Unidos.

“Soy parte del procedimiento y puedo acceder legalmente a ella sin dilación alguna. Confío en que los elementos servirán para esclarecer mi inocencia.

“Niego haber realizado operaciones o transferencia ilícita alguna en México o en los Estados Unidos de América. País en el que no tengo cuentas bancarias y en el que no he sido informado de alguna investigación en mi contra”.

Francisco García Cabeza de Vaca, en un mensaje de su cuenta de Twitter