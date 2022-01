Gobernación municipal regularizaría actividades de las “nenis”

Aunque no hay casos identificados de mujeres vendedoras conocidas como «nenis», ligadas a actividades ilícitas, el secretario de Gobernación Municipal (Segom) de Puebla, Jorge Cruz Lepe, planteó «regularizar» a las mujeres que venden artículos por Internet, conocidas como «nenis».

En medio de las protestas por la detención de Leslie Alcántara Lazcano, quien vendía ropa y fue detenida por supuesto narcomenudeo en el Centro Histórico, el funcionario anunció que buscarán diálogo con las comerciantes, pero sólo para evitar que se instalen en el comercio ambulante, el cual aún no ha sido contenido en las calles de la ciudad.

«En el Paseo Bravo se ha dado lo que es la venta por parte de estás mujeres, van entregan y han aprovechado el hecho de no nada más entregar, si no que termina siendo otro comerciante informal en un parque que está regulado. No lo podemos permitir»

Jorge Cruz Lepe

Secretario de Gobernación Municipal