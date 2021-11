Gobernador rechaza injerencia en votaciones panistas

El gobernador del estado, Luis Miguel Barbos Huerta, afirmó que su gobierno es respetuoso de la vida interna de los partidos políticos, por tal, negó que su administración haya metido mano en el proceso interno para elegir dirigente del Partido Acción Nacional estatal, como lo acusó la contendiente a reelegirse en el cargo, Genoveva Huerta Villegas.

“Sobre esa declaración pública en redes, al referir gobiernos morenistas metidos en el proceso interno. El gobierno que encabezo es respetuoso de los partidos políticos. Respeto a los partidos políticos, y mantengo con ellos una relación sana”, destacó en conferencia de medios.

El mandarario aseguró que no conoce a la virtual ganadora de la elección interna del PAN para presidir la sede estatal; es decir, Augusta Díaz de Rivera; dijo que nunca ha entablado una relación con ella.

Miguel Barbosa deseó que el albiazul resuelva las diferencias e inconformidades que ha dejado su elección interna.

“Yo no me meto. No conozco a Augusta Valentina Díaz de Rivera, no he tenido la oportunidad. Con ella nunca he hablado por teléfono. Les deseo lo mejor (al PAN)»

«El gobierno actual no se mete en la vida interna del partido”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador