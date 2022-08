Gobierno confirma fuga de presunto feminicida en colonia Seda Monsanto

Raúl N., de 32 años de edad, quien estaba en prisión domiciliaria en la colonia Seda Monsanto, por el delito de feminicidio, logró darse a la fuga a través de un “boquete” que realizó en la parte trasera de su casa, confirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En videoconferencia, Barbosa Huerta explicó que el sujeto se encontraba en su domicilio, en las inmediaciones de la Central de Abasto, donde continuaba con el proceso penal ordenado por un juez de control.

No obstante, la madrugada del pasado lunes 15 de agosto escapó, a pesar de que estaba bajo la vigilancia de elementos de la Policía Estatal.

Al momento, ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) han dado a conocer información al respecto.

En otro tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó la detención de Luis N., por el presunto asesinato de Scott N., de nacionalidad estadounidense y dueño del bar “La Mezca”, en San Andrés Cholula, la noche del pasado 4 de agosto.

A la pregunta expresa sobre los motivos del homicidio, el mandatario afirmó que él no tiene la información, toda vez que sólo es del conocimiento del ministerio público.

“No puedo hablar de los motivos, no soy ministerio público, yo creo que ni el ministerio público puede hablar de eso; ya está detenido que es lo importante y en la carpeta de investigación saldrán todos los hechos relacionados para conocer las causas, pero no, yo no puedo responder”

Miguel Barbosa Huerta