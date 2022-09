Gobierno de Layón alega desconocimiento sobre condición del tanque colapsado

El expresidente auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, Daniel Díaz García, no informó al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, que el tiempo de vida del tanque elevado, que colapsó, ya había expirado, declaró el síndico municipal Jesús Horacio Cano Vargas.

En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que la Comuna no recibió el documento que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue) envió al exedil auxiliar sobre el estado de la estructura, en abril de 2019.

“Hasta ahorita no tenemos señales de que el presidente auxiliar nos haya mandado el oficio donde solicito a Ceas si era viable el tanque elevado, es decir, esta autoridad municipal por omisión quizá, de Daniel Díaz, no estaba enterada”

A pesar de esta notificación, el síndico municipal afirmó que, Ceaspue, contrariamente, “abrió la puerta” para que el tanque elevado de agua fuera rehabilitado.

La mañana de este martes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que el ayuntamiento de San Martín Texmelucan no tenía permiso para la rehabilitación del tanque elevado en San Baltazar Temaxcalac.

Afirmó que Ceas solicitó al ayuntamiento, encabezado por Norma Layón Aarun, un dictamen de la obra para poder autorizarla, no obstante, dicho documento nunca se entregó.

El pasado 14 de septiembre, el tanque elevado de San Baltazar Temaxcalac que recién había sido rehabilitado y entregado por las autoridades locales, colapsó, lo que provocó que dos personas perdieran la vida.

Por su parte, la alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón, afirmó que está dando la cara ante la ciudadanía, ya que no tiene nada que temer.

Afirmó que su gobierno ha entregado toda la documentación que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha requerido y aseguró que el colapso del tanque no quedará impune.

“Vamos a seguir en esta línea y yo voy a seguir dando la cara porque el que nada debe nada teme, entonces no me he escondido, no me voy a esconder porque no tengo por qué hacerlo”

Norma Layón Aarún

Presidenta municipal de San Martín Texmelucan