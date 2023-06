Gobierno de México promueve crecimiento con bienestar y justicia

México. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, expuso los principales resultados socioeconómicos de su administración al inicio de la conferencia matutina de este 2 de junio.

El mandatario consideró que “nos ha ido muy bien en cuanto al empleo”, enfatizó al destacar la inscripción de 21 millones de trabajadores al IMSS y cerrar mayo con más de 40 mil nuevos empleos.

López Obrador destacó que el salario promedio es de 16 mil 263 pesos al mes y aseguró que “ha caído el desempleo, como no se veía en 20 años”.

Además, el presidente de México confió en superar los 60 mil millones de dólares de remesas antes de que acabe el año y agradeció a los mexicanos en el extranjero por apoyar a sus familias.

“Estamos en los niveles más bajos de desempleo en el mundo y el comportamiento del peso frente al dólar nos es favorable. Nosotros hemos recuperado la fortaleza del peso” Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

También destacó que la inversión extranjera “va a seguir llegando”, enfatizando que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y subrayó la competencia que hay con Canadá.

Advirtió que “vamos creciendo económicamente, nos levantamos después de la pandemia”, al comparar el crecimiento del PIB entre países.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que su gobierno se ocupa de que no incremente la inflación, que confía siga bajando.

“Siempre he sostenido la frase de ‘arriba los de abajo’, que no quiere decir ‘abajo los de arriba’, sino abajo los privilegios”, y AMLO recalcó que su gobierno no permite la corrupción.

“Los mexicanos deberíamos decir que no regresen los neoliberales corruptos, o que regresen, pero lo que se llevaron”, ironizó López Obrador en su conferencia mañanera.

“Este año podemos llegar a 4% de crecimiento anual. Hay una mejor distribución del ingreso, con menos pobreza. Y no quiere decir que les haya ido mal a los de arriba”

