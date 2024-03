Gobierno de Puebla emite recomendaciones ante actividad del Popocatépetl

Ante la caída de ceniza del volcán Popocatépetl, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pidió a la ciudadanía seguir las siguientes recomendaciones, como evitar actividades al aire libre, el uso de cubrebocas y recolectar la ceniza en bolsas.

A través de redes sociales público un vídeo en dónde el mandatario estatal, dio a conocer que ayer 4 de marzo, estuvo a punto de declarar la Contingencia Ambiental por la caída de ceniza, pero anoche mejoró la calidad del aire por lo que no fue necesario.

«Quiero informarles que estuvimos a punto de declarar la contingencia en el estado de Puebla, algo que no nos agrada, pero que es necesario»

Señaló la importancia de seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud y Protección Civil Estatal para preservar la salud.

«Se recomienda que quien pueda use cubrebocas, que no hagan actividades al aire libre y por favor levanten la ceniza en bolsas, para que no se vaya al drenaje (…) cuidémonos es nuestra salud, es parte de lo que tenemos que vivir»