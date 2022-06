Gobierno de Puebla reconoce aumentos de casos covid, aunque sin riesgo

El gobernado del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que los contagios de covid-19 en el estado de Puebla están aumentando, pero no representan un riesgo alto como lo fue en las olas anteriores de la pandemia.

Hoy en día, dijo el mandatario en su conferencia de prensa, el coronavirus se está comportando como “cualquier enfermedad” que no incide en las hospitalizaciones o defunciones.

“Lo que vemos, es un coronavirus que no pone en riesgo la vida, de manera general, o que la pone en riesgo como cualquier enfermedad, pero que no está provocando condiciones en las que vivimos en los precedentes años y meses”

El mandatario no descartó retomar las restricciones sanitarias si el virus SARS-CoV-2 vuelve a poner en riesgo la vida y salud de los poblanos.

El secretario de Salud (SS) estatal, José Antonio Martínez García coincidió con el gobernador, al afirmar que hay más defunciones por otras enfermedades como los males del corazón, la diabetes mellitus o tumores malignos que por el coronavirus.

“Los contagios por covid a lo mejor me mandan a un hospital de una forma moderada y a los cuatro o cinco días estoy ya en casa. Si me da covid sintomático, generalmente si tengo todas las vacunas, es como un cuadro gripal que llegar a pasar a los dos o tres días y no se complica”, explicó.

José Antonio Martínez García

Secretario de Salud del estado de Puebla