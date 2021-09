Gobierno estatal no se vincula con la delincuencia: Barbosa Huerta

Por Marisol Córdoba

Puebla, 29 de septiembre de 2021. Tras la manifestación de pobladores de Palmarito Tochapan por la detención de su alcalde del municipio de Quecholac, Alejandro N.” y de una pobladora, el gobernador Miguel Barbosa informó que será el próximo sábado cuando se resuelva la situación jurídica del edil.

Esto al enfatizar que su gobierno no se vincula con la delincuencia y que no se prestará a una simulación de los que se sientan a la mesa para hablar con delincuentes; “no se metan en problemas… no se puede ser delincuente y justiciero”, señaló.

Así lo acotó el mandatario poblano en conferencia de medios, luego que el día de ayer decenas de pobladores de la comunidad exigieron la liberación del edil de Quecholac en una protesta que fue contenida con un megaoperativo de seguridad que no les permitió acercarse a Casa Aguayo; y sobre la detención de Yolanda Beristáin, pobladora de la comunidad, que fue una de las personas que convocó a la protesta.

Manipulación delincuencial

Barbosa Huerta aseveró que la población es manipulada por delincuentes y fueron los que convocaron a la manifestación “por necesidad” de la gente, entrega de dádivas para participar en este tipo de protestas.

“Es muy lamentable que haya personas que, por miedo, por amenazas, necesidad, una dádiva, participen en una especie de protesta a favor de quienes saben son delincuentes; todos los que venían ahí saben la realidad que se vive en Quecholac. Lamento que hayan sido traídos a sabiendas de lo que haya ocurre”, señaló el gobernador.

Niega persecución política

Así, Miguel Barbosa rechazó que su gobierno emprenda una persecución política; esto, al acotar que cuando una persona abraza el camino de la delincuencia se atiene a las consecuencias legales:

“Dicen que hay persecución política, no es así. Pero cuando una persona abraza el camino de la delincuencia se atiene a todas las consecuencias legales. ¿Qué piensan?, ahora resulta que se puede ser delincuente y justiciero. Solamente una mente enferma tiene un comportamiento de esta naturaleza”

“Liberen a su pueblo, no se metan en problemas, vivan en paz; trabajen como lo hacen en Palmarito y Quecholac, no se metan en problemas, rechacen la delincuencia. Porque hoy hay un gobierno estatal que no se vincula a la delincuencia”, puntualizó el mandatario poblano.

