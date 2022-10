Gobierno estatal presentará denuncias por quema de patrulla en Calpan

El gobierno de Puebla presentará las denuncias correspondientes contra quienes quemaron una patrulla y un automóvil el pasado domingo 2 de octubre en el municipio de San Andrés Calpan.

Durante su conferencia matutina, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reprobó los actos de violencia en Calpan, por la liberación de tres presuntos ladrones, quienes supuestamente habían sido descubiertos en flagrancia.

El mandatario dijo que aclarará la responsabilidad de los presuntos delincuentes, pero señaló que la quema de vehículos oficiales constituye un delito “que no se permitirá”.

Asimismo, lamentó las formas de expresión e inconformidad de la población porque son constitutivas de delitos.

“Para asuntos de esta naturaleza no hay que incendiar patrullas, no, eso son delitos. Se van a presentar denuncias por estos hechos y quién haya participado quedará determinada su responsabilidad. No vamos a permitir más casos de estos, que lo entienda la gente”