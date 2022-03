Gobierno garantizará seguridad en partido del Puebla en el estadio Cuauhtémoc

El gobierno de Puebla garantizará la seguridad de los aficionados para el partido en el estadio Cuauhtémoc entre el Club Puebla y Santos Laguna, la noche de este viernes 18 de marzo, así lo indicó el mandatario Miguel Barbosa Huerta.

En su habitual conferencia de prensa, Barbosa Huerta dijo que las autoridades Estatal y Municipal, así como las del estadio y del Club Puebla están listas para hacer frente a cualquier riesgo que se presente en el encuentro.

El mandatario mostró su respaldó hacía los grupos de animación, también conocidas como “barras”, a quienes se les brindará seguridad y mejorar sus condiciones.

“Estoy muy contento, hasta me gustaría ir al partido y apoyar a la porra, sentarme con la porra y gritar. Me gustaría, no que lo vaya hacer, pero eso le digo a la porra vamos juntos en la mejor temporada de la franja y vamos a apoyarlos para que concluyan campeones, pues se lo merece la afición poblana, los grupos de animación”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla