Grupo de Puebla exige a EEUU disculpas formales por su papel en el golpe de estado en Chile de 1973

El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) recordaron el golpe de estado contra el gobierno de Salvador Allende, en Chile, en 1973 y demandaron al gobierno de los Estados Unidos ofrezca “disculpas formales al estado de Chile y a su pueblo”, por su intervención en tan trágico suceso.

En un comunicado, el Grupo de Puebla, recordó aquél “trágico episodio” de 1973, con “profundo respeto y solidaridad hacia las víctimas, sus familias y el pueblo chileno”.

El comunicado del Grupo de Puebla y del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, que se reproduce a continuación, está firmado, entre muchos otros, por Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia; José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del Gobierno de España; Rafael Correa, ex Presidente de Ecuador; Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial en Chile y coordinador del Grupo de Puebla; Aída García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, ex Embajadora de Perú, y el jurista español Baltasar Garzón.

Llamado respetuosos pero enérgico a los Estados Unidos

“En un acto de justicia histórica y en el espíritu de verdad, memoria y defensa de los derechos humanos, desde el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) nos unimos a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado cívico-militar que marcó un quiebre profundo en la historia de Chile en 1973. Recordamos este trágico episodio con profundo respeto y solidaridad hacia las víctimas, sus familias y el pueblo chileno, que sufrió las consecuencias de un quiebre institucional y social que perdura, como una cicatriz dolorosa, en la memoria de América Latina y el mundo.

“En este contexto, consideramos relevante y necesario manifestar nuestra firme convicción de que es esencial reconocer la responsabilidad de los actores internacionales en los eventos que llevaron al Golpe de Estado. Documentos desclasificados han revelado la complicidad de Estados Unidos en impedir la asunción al poder de Salvador Allende, propiciar el Golpe de Estado, facilitar y sostener la posterior dictadura de Augusto Pinochet. El gobierno norteamericano de la época hizo así caso omiso de las preocupaciones internacionales por las graves violaciones a los derechos humanos. Su colaboración implicó el debilitamiento de la economía chilena durante el Gobierno de la Unidad Popular.

“Por todas estas razones hacemos un llamado respetuoso pero enérgico a las autoridades de Estados Unidos para que, en coherencia con los valores democráticos y el compromiso con los derechos humanos que animaron a los padres fundadores de su país, ofrezcan disculpas formales al Estado de Chile y a su pueblo por la intervención y acciones que llevaron a la caída del presidente Salvador Allende y el quiebre de la democracia en Chile. Este reconocimiento tendría un carácter de reparación histórica, sería visto como un acto de responsabilidad global y una demostración de la auténtica voluntad de Estados Unidos de defender y promover la democracia y los derechos humanos en todo el mundo.

“El Grupo de Puebla y CLAJUD aprovechan esta solemne ocasión para reiterar su compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la justicia en América Latina y el mundo. ¡Qué viva el pueblo libre y democrático de Chile!

Septiembre 2023.

FIRMAN:

Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia; José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del Gobierno de España; Rafael Correa, ex Presidente de Ecuador; Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial en Chile y coordinador del Grupo de Puebla; Aída García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, ex Embajadora de Perú, Baltasar Garzón, jurista, España; Carol Proner, jurista de Brasil; Cecilia Nicolini, Secretaria Cambio Climático, Argentina; Carlos Sotelo, ex Senador, México; Mónica Xavier, ex Senadora, ex presidenta del Frente Amplio, Uruguay; Ana Isabel Prera, ex Ministra de Cultura, ex embajadora, Guatemala; Esperanza Martínez, Senadora, Paraguay; Gabriela Rivadeneira, ex presidenta Asamblea Nacional, Ecuador; Carlos Ominami, ex Senador, ex Ministro de Economía, Chile; Daniel Martínez, ex candidato presidencial, ex intendente de Montevideo, Uruguay; Rafael Michelini, ex Senador, Vicepresidente Internacional Socialista, Uruguay; Ricardo Patiño, ex Canciller y ex Ministro de Defensa, Ecuador; Iván Cepeda, Senador, Colombia; María José Pizarro, Senadora, Colombia; Clara López, Senadora, Colombia; Camilo Lagos, Presidente Fundación Progresa, Chile; Guillaume Long, ex Canciller de Ecuador; Jorge Rodríguez, Presidente Asamblea Nacional de Venezuela; Karol Cariola, Diputada de Chile; Verónika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú; Adriana Salvatierra, ex Presidenta del ;Senado, Bolivia; Juárez Tavares, abogado, Brasil; Elizabeth Gómez Alcorta, abogada, Argentina; Virgilio Hernández, abogado y político, Ecuador; Silvina Romano, historiadora y comunicadora social, Argentina; Larissa Ramina, abogada, Brasil; Gisele Cittadino, jurista, Brasil; Enrique Santiago, político y abogado, España; Gerardo Pisarello, político y jurista, España; Gisele Ribocom, abogada, Brasil.

Foto: Internet

