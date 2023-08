‘Historia de una reina zapoteca’, mirada introspectiva del racismo y la homofobia

Ser consciente del racismo y la homofobia que llegó a ejercer, incluso sobre sí misma, llevó a Reyna Álvarez a crear Historia de una reina zapoteca, obra teatral unipersonal que escribió como respuesta al proceso que la llevó a reconocer su feminidad e indigenismo.

La actriz oaxaqueña detalló que en su más reciente obra cuenta en 55 minutos su historia utilizando un tono cabaretero y elementos mínimos para crear imágenes que hagan comunión con el espectador.

Reyna Álvarez contó a El Ciudadano MX que el proceso artístico para este proyecto surgió de la pandemia del Covid-19, pues debido a esto su trabajo como actriz en Puebla se vio afectado, por lo que tuvo que volver a su tierra natal: Tehuantepec, Oaxaca.

Tras reencontrarse con su familia y convivir con ellos en confinamiento, comenzó a reflexionar sobre la vida que había llevado hasta entonces, lo que derivó en un proceso de aceptación y reconocimiento a la parte de ella de la que siempre había huido, y que ahora describe como el origen de su puesta en escena.

“Esta obra es una respuesta a un proceso personal, que es encontrarme a mí misma, abrazar mi feminidad, mi indigenismo, mi piel morena. Ha sido un proceso en el cual yo no me autopercibía así; me veía como parte del grupo privilegiado, eso me llevaba a pretender ser alguien que no era, pretender ser varonil, llegar al extremo de ser hipermacho, sentirme señora de sociedad. De no querer viajar en camión. Entender que esa situación me llevó a frustraciones”