Honra Ibero a estudiante víctima de feminicidio en nueva Clínica Jurídica

Entre la resiliencia y la impunidad, pero firme en su búsqueda de justicia, la familia Calderón Hernández acudió a la inauguración de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero), nombrada así en memoria de su hija, egresada de la facultad de Derecho de esta casa de estudios.

Minerva, originaria de Durango, fue asesinada en su hogar el 21 de marzo de 2012. A pesar de que el agresor se encuentra plenamente identificado, cinco años no han sido suficientes para que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) lo detenga.

Este miércoles, se abrió la Clínica Jurídica, un foro para que estudiantes y profesores se acerquen a la práctica jurídica desde una perspectiva de derechos humanos “colocando a las víctimas en el centro”, para que los nuevos abogados tengan preparación profesional, ética y social.

Durante la presentación, Minerva Hernández, madre de la víctima, recordó con voz firme que su hija era abogada y se interesó por el derecho. A sus 28 años, trabajaba con diligencia e intentaba encontrar una forma de frenar las injusticias.

Rememoró cuando José Rodrigo le arrebató la vida a Minerva, acto que no sólo afectó a la familia y personas cercanas a ella, sino que evidenció la corrupción y omisiones por parte de las autoridades de impartición de justicia.

«La justicia no responde. Tocamos y tocamos puertas y no hay respuestas. Esto se pudo haber resuelto en cinco horas, porque a las 11 de la noche de ese día ya se tenía pleno conocimiento del asesino, ya se tenían sus datos y los de su familia. A cinco años seguimos sin que pase nada. Exigimos justicia, justicia que es indispensable para que no se repitan hechos abominables como el que le ocurrió a nuestra hija»

Minerva Hernández

Madre de la víctima