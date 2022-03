Impide oposición en Senado y falta de quórum aprobar decreto sobre propaganda electoral

Cuando estaba a punto de votarse en lo general el decreto que permitirá al presidente Andrés Manuel López Obrador poder opinar sobre la consulta de revocación de mandato, pese a la veda establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE), la oposición en el Senado rompió el quórum legal, al aprovechar la ausencia de 12 legisladores de Morena y sus aliados y el tema quedó pendiente para este jueves.

Ante la maniobra de PRI, PAN, MC y PRD, que pese a estar presentes en salón de sesiones, no votaron, sólo estaban en el recinto 63 senadores de Morenistas, del PT y PVEM y entre gritos de los opositores, la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, debió cerrar la sesión y convocar a otra para media hora después, pero finalmente, al no lograr que ninguno de los legisladores que ya se habían retirado, regresara, convocó para mañana jueves.

Ello, después de dos horas y media de discusión, en la que los senadores de Morena y sus aliados se confrontaron con los opositores por la minuta aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, un decreto por el que se interpretan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la Ley de Revocación de Mandato, en materia de propaganda gubernamental.

La priísta Claudia Ruiz Massieu presentó una moción suspensiva, ya que, dijo había un conflicto de interés en los senadores de Morena, quienes enfrentan una denuncia por haber publicado una desplegado en apoyo al presidente de la república. Esta fue rechazada y el debate continuó en torno a las dos posiciones enfrentadas.

Las de priístas, panistas y perredistas y senadores de MC, que insistieron en que ese decreto, lo que se pretende es que López Obrador pueda pasar por encima de la ley y promover sus obras, a pesar de la veda impuesta por el INE. “Es un bodrio legislativo”, sostuvo el coordinador del PAN, Julen Rementería.

En cambio, los Morenistas Mónica Fernández Balboa, César Cravioto y Ovidio Peralta, resaltaron que es necesaria y lícita la interpretación de la legislación electoral, ya que la legislación no prohíbe al presidente ni a los legisladores expresar sus puntos de vista.

“Los servidores públicos podemos manifestar abiertamente nuestras ideas, sin mordaza”, “nuestros derechos políticos no pueden estar sujetos a los criterios que el INE o el Tribunal Electoral han tomado de forma dolosa”, resaltó Peralta, mientras que la oposición insistía en descalificar el decreto.

Al final, cuando se dieron cuenta de que muchos senadores de Morena ya no estaban, no permitieron que se llevara a cabo la votación en lo general. Simplemente no votaron y aunque Morena y sus aliados suman 75, sólo había 63 en el recinto legislativo.

En el tablero sólo se registraron los votos 62 senadores de Morena y sus aliados y doña Ifigenia Martínez fue bajada por sus ayudantes, pero aún así, con 63, les faltaron dos sufragios más para lograr la mitad más uno.

Todo ello, en medio de gritos de la oposición de tiempo, tiempo, que festejaban haber parado la votación,: Al final, en entrevista, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que la estrategia de la oposición los obliga a sesionar este jueves, para continuar el trámite y adelantó que pedirá a quienes no asistieron o se retiraron, para que no se repita esa conducta. “Tenemos una responsabilidad con la sociedad, con el pueblo de México y creo que no nos vemos bien en este tipo de actos que, teniendo mayoría estemos subordinados a las estrategias de la oposición”.

