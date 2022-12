Inauguran unidades de hemodiálisis en dos hospitales de Puebla

Dos nuevas unidades de hemodiálisis fueron inauguradas en el Hospital para el Niño Poblano (HNP) y en el Hospital General del Norte (HGN) por el gobierno estatal.

Durante el evento inaugural, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se construirán cuatro unidades más en el Hospital General del Sur (HGS), así como en Tehuacán, Teziutlán y Huauchinango.

Además, se proyecta una segunda etapa para crear más espacios en la zona de la Mixteca y del Pico de Orizaba, agregó.

Adelantó que el próximo año también se construirán dos unidades para atender padecimientos cardiovasculares y oncológicos para niños en el HNP, así como dos espacios para terapias en autismo.

Lo anterior, dijo, se debe al aumento en el presupuesto de los servicios de salud, al destacar que para 2023 se destinarán 13 mil millones de pesos, lo que representa 5 mil millones de pesos más a lo destinado este año.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta también anunció que se investigarán presuntas irregularidades que ocurrieron en 2014, cuando se intentó instalar la primera unidad de hemodiálisis en el Hospital para el Niño Poblano.

“Ese fraude lo voy a investigar, yo no lo sabía ¿por qué no me lo denuncian?, no puede ser que en la construcción se haya hecho una inversión para hemodiálisis y que haya fracasado todo, no soporto esas cosas”