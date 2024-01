Infantes en juntas auxiliares de Puebla capital con índice bajo de peso

La población infantil de las juntas auxiliares en Puebla capital registra bajo peso de hasta el 10 por ciento, informó Cecilia Barrios Espinosa, Directora de Programas y Desarrollo del DIF Municipal, quien destacó que los alumnos de educación básica del turno vespertino son los más propensos a padecer esta condición.

En entrevista, Cecilia Barrios informó que con el proyecto de Desayunadores Escolares impulsado por el gobierno federal, se han visitado escuelas de distintas juntas auxiliares de Puebla, siendo San Miguel Canoa, San Andrés Azumiatla y San Miguel Espejo donde se detectó una mayor cantidad de niños con bajo peso.

Detalló que desde 11 años, el Smdif ha realizado estudios a alumnos de primarias de la capital poblana con la toma de su peso y talla, por lo que también se ha detectado que los niños que estudian en el turno vespertino padecen deficiencia de peso.

Le atribuyó esta condición debido a que los infantes realizan diversas actividades por la mañana antes de acudir a clases, lo que les genera mayor gasto de energía.

Asimismo, mencionó que en general, las niñas mayores de 5 años registran la mayor cantidad de casos de sobrepeso y obesidad, debido al «ambiente obesogénico«, el cual está conformado por diversos factores, como las tiendas de fácil acceso de venta de alimentos no nutritivos, las porciones de los alimentos y la falta de actividad física.

En contraste, se tiene un registro de que el 60 por ciento de la población infantil en Puebla cuenta con un peso normal.

Smdif remodelará 36 desayunadores educativos

En el mismo contexto, Cecilia Barrios Espinosa dio a conocer que el municipio de Puebla se encuentran 119 desayunadores escolares activos en modalidad de alimentos calientes, de los cuales hasta el momento se han rehabilitado 14 de los 36 que se comprometieron a dignificar por estar en malas condiciones.

Comentó que la mayor parte de estos espacios fueron construidos en administraciones pasadas, pero debido a diversos factores como la pandemia del Covid-19 en 2020, no se les dio mantenimiento.

Asimismo, informó que a raíz de una tendencia mundial, se ha decidido modificar la modalidad de los desayunadores de frío a caliente, por lo que refirió que esto se debe realizar de manera paulatina.

No obstante, puntualizó que hasta el momento, no se puede llevar a cabo dicho cambio en la ciudad de Puebla debido a que no existen las condiciones óptimas para hacerlo, pues indicó que se necesita que todos los espacios escolares estén en buen estado.

Foto: Archivo El Ciudadano México

