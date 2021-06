Investigan fuga de homicida del penal de San Miguel; salió usando la ropa de un hombre que lo visitó

La tarde del 6 de junio durante el lapso de visitas en el penal de San Miguel, un peligroso homicida identificado como Felipe N, alías el Pirulí, se fugó utilizando la ropa que le dio otro hombre quien lo fue a visitar.

Este sujeto es uno de los vinculados al homicidio de los tres estudiantes de Medicina y el chofer de Uber que provocaron las movilizaciones de 2019.

Este caso ya está en manos del gobierno estatal y de la Fiscalía General del Estado (GFE), según informó el gobernador Miguel Barbosa.

“Llega una visita, apenas se abrieron las visitas, y hacen un cambio de vestimenta y de pase. No se detecta, no se actúa como se debe de actuar. No voy a hablar de que hubo colusión, solamente ocurrió este hecho y ya hay 17 detenidos”.

Miguel Barbosa Huerta