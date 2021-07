Jugadoras de softbol tiran sus uniformes; COM estalla y quiere “sanciones ejemplares”

Un escándalo surgió durante la madrugada de este jueves, luego de que se exhibió al equipo mexicano femenil de softbol por tirar a la basura los uniformes con los que compitió durante su paso por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De inmediato la noticia se volvió tendencia en redes sociales y medios de comunicación y llegó hasta los oídos del presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, quien estalló en cólera y pidió “sanciones ejemplares”.

La polémica comenzó cuando las boxeadoras mexicanas Brianda Tamara y Esmeralda Falcón tomaron fotos de los uniformes en la basura de las villas olímpicas, en Tokio:

Tras los mensajes de las pugilistas comenzaron las críticas hacia las jugadoras de softbol y uno de los personajes que más molesto se mostró fue Carlos Padilla, presidente del COM, quien, en una entrevista para el medio Fox Sports, pidió sanciones ejemplares para las jugadoras:

A la par, Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol salió en defensa de sus jugadoras y justificó sus acciones, en una entrevista para TV Azteca:

Y de paso, se mostró molestó con las boxeadoras que exhibieron a sus jugadoras:

“Me salieron… no sé cómo se les llame a los que andan buscando en la basura. A mí no me gusta perder ni que se estén burlando en mi país en los medios internacionales. Que no me digan que no se la partieron las muchachas, que no estén sacando eso. Claro, hay gente que… pues a lo mejor arriba del ring les vaya bien y ganen y que tengan el mismo alcance que tuvimos”.

Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol