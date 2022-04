Ken Salazar se reune con AMLO en Palacio Nacional

Hace unos momentos, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, llegó a mediodía a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El diplomático llegó alrededor de las 11:50 horas a Palacio Nacional.

«El gobierno de Estados Unidos, me consta, han venido a eso, a plantearnos de que no están de acuerdo (con la reforma eléctrica), incluso a insinuar de que se viola el tratado cuando no es cierto».

AMLO