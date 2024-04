La bicicleta, alternativa de transporte sostenible en Puebla: Pliego Ishikawa

El uso de la bicicleta como medio de transporte permite una movilidad sostenible, mejorar la condición física y contribuye a la disminución del calentamiento global que actualmente está impactando al mundo, expresó el activista poblano, Armando Pliego Ishikawa, integrante del colectivo Ciudad Activa.

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, el activista destacó la importancia de que los gobiernos garanticen el derecho de movilidad segura para los ciclistas, pues lamentó que no exista la infraestructura adecuada para circular en la ciudad.

Aunque fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 3 de junio, se decidió que también se conmemorara el 19 de abril por el aniversario del regreso a casa que hizo Albert Hofmann en bici en 1943, bajo los efectos psicotrópicos de LSD. Por lo anterior, se destacó en esta fecha las ventajas del uso de la bicicleta.

En entrevista con El Ciudadano México, Armando Pliego relató que desde hace 10 años decidió usar la bicicleta como medio de transporte para acudir a la universidad y de esta manera, ahorrar dinero.

Mencionó que es una alternativa para trasladarse en un rango de distancia de 8 kilómetros, la cual llega a ser más rápida que el automóvil en zonas urbanas.

Expresó que, además de este beneficio, se dio cuenta de que el uso de este medio de transporte le permitía tener más energía, así como un contacto más cercano con el entorno y con su cuerpo.

«La bici, a diferencia del automóvil, te ofrece una movilidad a escala humana, en donde puedes percibir las cosas a través de tus sentidos, sin que estos estén mediados mediante una máquina automotora» expresó.

Puebla carece de infraestructura ciclista

El activista Armando Pliego compartió que actualmente, en Puebla se tienen 100 kilómetros de infraestructura vial para la circulación de ciclistas, entre ciclovías elevadas, a nivel y camellón.

No obstante, señaló que esta cantidad no es suficiente, pues muchas de las infraestructuras no están realizadas de manera adecuada. Explicó que las ciclovías deben contar con un espacio de circulación de 1.5 metros de ancho como mínimo y una separación de medio metro entre el espacio de circulación de los automóviles.

En ese sentido, sentenció que los gobiernos han abandonado la planificación de proyectos a beneficio de la movilidad y de los mismos ciudadanos, lo que ha generado que muchos ciclistas se sientan inseguros de circular en las calles.

Reprochó que el 80 por ciento de los mil millones de pesos que el Ayuntamiento de Puebla destinó a la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, sean utilizados para pavimentar y construir calles, cuya visión está enfocada en la circulación de vehículos, por encima de las bicicletas.

Por lo anterior, refirió que muchas de las personas han optado por usar motocicletas y automóviles para evitar ser víctimas de algún accidente por la mala infraestructura que hay en la ciudad y en el estado.

Bicicletas fantasma concientizan muertes de ciclistas

Armando Pliego compartió que las bicicletas blancas o fantasmas son instaladas en los lugares en donde los ciclistas sufrieron un accidente, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre el respeto hacia esta comunidad, ya que estos percances pueden provocar la muerte.

«Ya no queremos instalar una bici jamás, ya no queremos que la gente muera por simplemente salir a la calle a trabajar, ir a estudiar, ir a la tienda; las muertes viales son producto de las decisiones públicas» puntualizó.

Por lo anterior, el activista poblano reiteró que es fundamental que las autoridades no minimicen el respeto al ciclista, por lo que exigió que se mejore la infraestructura vial, se castigue a los conductores que manejan en exceso de velocidad y se refuerce el mecanismo para la entrega de licencias de manejo a fin de evitar accidentes.

