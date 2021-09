La mitad de los antros en Puebla perecieron durante la pandemia

Por Marisol Córdoba

Puebla, Pue. 29 de septiembre de 2021. El presidente de la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna en Puebla, Javier Millán, afirmó que a más de un año del cierre forzoso del sector por motivos de pandemia, el gremio ha sido muy lastimado.

De acuerdo a la Asociación, se han perdido al menos 200 millones de pesos, 150 mil empleos y de los 2 mil negocios de antros y bares y centros nocturnos, contabilizados por el INEGI, ha cerrado el 50 por ciento al no poder aguantar la crisis económica.

En entrevista para El Ciudadano, Javier Millán afirmó que pese a las promesas de permitir la apertura por parte de las autoridades y de su intención de trabajar de la mano con el gobierno estatal, y no convertirse en opositores, aún no llegan a un acuerdo que les permita reactivar plenamente sus actividades comerciales.

En virtud de esta circunstancia crítica, ya no esperarán más sin retomar actividades, y si en un mes más no hay respuesta, iniciarán con la presentación de amparos para poder laborar y abrir sus negocios.

Afirmó que el único estado que no ha permitido que se abra el sector de bares y antros a diferencia de otras entidades en el país es Puebla, luego que hace unos días el mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que aún no hay condiciones para reabrir a dichos giros empresariales por la meseta alta estable del coronavirus.

Millán dijo que su asociación no comulga con esta medida debido a que el mismo gobierno, tanto estatal como municipal, ha realizado eventos masivos con aforos regulados y medidas sanitarias que ellos han propuesto para sus negocios, sin que la autoridad les permita abrir, decisión además que origina la clandestinidad de negocios que no pagan impuestos, no generan los mismos gastos que los empresarios establecidos y ellos sí contribuyen con el pago de impuestos.

“Todo el gremio ha sido lastimado, hasta ahora llevamos 1 año 9 meses cerrados. En relación a estados colindantes, ya están trabajando desde hace meses y Puebla es el único estado que sigue sin permitir la apertura. Y a su vez podemos ver los eventos masivos que se han realizado por parte del gobierno estatal y municipal y a nosotros no nos permiten realizar lo mismo. Nosotros contamos con todos los protocolos de salud. Los establecimientos están preparados para laborar con el reglamento que el mismo estado o municipios exijan”, indicó

Asimismo, indico que algunos establecimientos han cerrado y se han ido del estado para invertir en entidades que permiten la apertura comercial nocturna, como en estados colindantes como Tlaxcala, aunque también han migrado a entidades de gran flujo turístico, como Cancún, Quintana Roo y la capital de la República.

