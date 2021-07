Las mujeres mangakas publicadas que llegaron a México

Todo el auge que el manga ha causado alrededor del mundo, incluso en México. Esta situación ha logrado que muchas obras lleguen a occidente, desde las populares que mucha gente conoce, hasta algunas más de nicho. Entre algunas obras, tanto populares como impensadas de que llegaran, vemos a mangakas mujeres que lograron llegar a México. Ya sea por su popularidad o prestigio, veamos algunas de ellas.

Para aclarar, los siguientes mangas pueden estar en publicación o completos, por lo que si alguno les interesa tendrán que ver si los consiguen individualmente o en un box-set recopilatorio.

Fullmetal Alchemist, mangaka: Hiromu Arakawa

Uno de los animes más populares en la historia, a tal grado que sacaron dos versiones, una con un final original y otra siguiendo al manga al pie de la letra. Era bastante obvio que su manga llegaría en algún punto, de hecho, fue de los primeros en llegar.

La historia nos cuenta sobre los hermanos alquimistas Edward y Alphonse, quienes al intentar revivir a su madre sufrieron grandes consecuencias en sus cuerpos. Ahora buscan la piedra filosofal para poder revertir sus problemas.

Hiromu Arakawa escribió y dibujó la serie durante 9 años donde fue bien recibida en ambos lados del mundo. Ha escrito varios más, pero el más popular sería Gin no Saji (Silver Spoon) que igual tuvo su relevancia por tener dos temporadas de anime. No se duda que su aportación al manga haya sido muy relevante.

La serie fue publicada por Panini, ahora se venden todos juntos en box-set. También se puede encontrar ambos animes en Netflix.

Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), mangaka: Koyoharu Gotouge

Es cierto que Fullmetal Alchemist fue popular en su tiempo, pero si tenemos que hablar de algo más actual, ese es el turno de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba). Este único manga ha rebasado en ventas a One Piece (quien se había mantenido por varios años consecutivos en el primer puesto) y a los cómics de Estados Unidos. Un verdadero hito a nivel mundial.

Aquí nos narran la historia de Tanjiro, el cazademonios que busca una cura para su hermana quien se convirtió en un demonio.

Si vamos a hablar de mujeres mangaka, entonces Koyoharu Gotouge no podía faltar. Tiene varios trabajos pero esta sería su primera serie regular, siendo los otros autoconclusivos que no fueron tan aceptados. Poco se sabe de ella, incluso fuentes alternas tuvieron que confirmar que es mujer. Por ahora, se sabe que está trabajando en otra serie que combinaría ciencia ficción y comedia romántica.

El manga se encuentra en publicación por Panini, mientras que el anime lo puedes encontrar en Netflix y Crunchyroll.

Fumetsu no Anata e (To Your Eternity), mangaka: Yoshitoki Ooima

Este apenas está siendo publicado y tiene un anime en emisión. Sin embargo, eso no le ha impedido ganarse una gran popularidad entre los otakus. La historia es bastante peculiar ya que sigue a una entidad inmortal sin emociones, pero al pasar tiempo conviviendo con distintas personas empieza a desarrollar su identidad. Un contexto bastante único.

Yoshitoki Ooima, es la encargada y también es conocida por escribir el manga de Koe no Katachi. Esta serie ya fue publicada en su totalidad en México e incluso tuvo una película que igual llegó a salas mexicanas gracias a Konnichiwa Festival. Ciertamente, se ha ganado su lugar por sus trabajos y se agradece tenerla a ella entre las mujeres mangakas destacadas.

El anime lo pueden encontrar en Crunchyroll y el manga ya tiene varios tomos publicados por Panini.

Mahoutsukai no Yome (The Ancient Magus Bride), mangaka: Kore Yamazaki

De este no se ha hablado mucho a pesar de tener un tiempo publicándose y un anime de 24 capítulos, sobretodo por el planteamiento que tiene. Nos habla de Chise a quien la vida ha tratado mal y para escapar de esto se vende como esclava, siendo su comprador un extraño mago llamado Elias y que buscará hacerla su esposa. Esto nos llevará a una historia llena de magia y criaturas fantásticas, aunque algunas cosas pueden ser más oscuras que otras.

En esta ocasión nos encontramos con Kore Yamazaki, una mangaka con pocos trabajos, pero este ha demostrado todo el potencial que tiene para hacer una historia larga e interesante. Esperemos ver más de ella a futuro.

El manga se publica de forma bimestral por Panini y su anime se encuentra en Crunchyroll.

The Legend of Zelda, mangaka: Akira Himekawa

Esta es una saga que no necesita mucha presentación ya que hablamos de una de las franquicias más grandes de los videojuegos. Lo que se debe aclarar es que cada tomo incluye dos historias de diferentes juegos (con excepción del primero) todas siendo supervisadas por Shigeru Miyamoto, el creador de la franquicia.

En este caso no encontramos a una, sino a dos mangakas con el pseudónimo Akira Himekawa, cabe aclarar que no han revelado sus verdaderos nombres. Han trabajado en otros proyectos como una versión moderna de Astro Boy y el manga de My Little Pony: Tomodachi wa Mahou. Interesantemente, es que cada historia de Zelda tiene un estilo diferente dependiendo del contexto del juego, un distintivo que se aplaude.

Los tomos se pueden encontrar en formato box-set publicado por Panini, mientras que los juegos se pueden encontrar de muchas maneras.

Nodame Cantabile, mangaka: Tomoko Ninomiya

Ahora nos encontramos con un manga menos conocido, pero que no le quita importancia. En este caso la historia nos habla de Shinichi Chiaki, quien quiere volverse un director de orquesta, pero por una discusión lo mandaron a la clase de “los perdedores”, sin embargo, ahí conocerá a Megumi Noda, la que será clave para lograr su sueño durante la historia.

Nos topamos con un caso curioso porque Tomoko Ninomiya, la mangaka, ya no ha trabajado en nada desde hace un tiempo. Esta es su obra más larga y la única que ha llegado a tener una adaptación anime. Tampoco es para desprestigiarla, sólo se debe aclarar que si te agradó la historia entonces es probable no ver otra de la mangaka.

El manga está siendo publicado por Kamite.

Aún quedan muchas mujeres mangakas por mencionar

Todas ellas solo son un puñado de las grandes mangakas que han logrado cruzar el mundo con sus obras. Todavía faltan más historias, como Sakura CardCaptor (CLAMP), Lovely Complex (Aya Nakahara), Tonari no Kaibutsu-kun (Robico), Omoi, Omoware, Furi, Furare (Io Sakisaka), Ore Monogatari!! (Kazune Kawahara), Vampire Knight (Matsuri Hino), Wotaku ni Koi wa Muzukashi (Fujita), entre muchos más.

Incluso con todas las mencionadas son más la obras que todavía podrían llegar a México, así que no duden en darle una checada a aquellas que más le interesen porque las sorpresas pueden venir en cualquier forma.